Beşiktaş\'a dönecek mi? Ernest Muçi\'den açıklama

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, finale yükselmeyi başardı. Bordo-mavililerde galibiyeti golünü atan Ernest Muçi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KUPAYLA NOKTALAYACAĞIZ"

Mücadeleyi değerlendiren Arnavut futbolcu, "Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız." dedi.

''TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM''

Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği merak edilen yıldız oyuncu, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.