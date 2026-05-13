Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

13.05.2026 20:30
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, akrabalar arasında patlak veren arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Kuzeniyle tartışan Mustafa Saygı, yanında getirdiği av tüfeğiyle dehşet saçtı; kuzeni İlker Saygı’yı olay yerinde öldürürken, amcası Sabri Saygı’yı ise ağır yaraladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mustafa ve Eyüp Saygı ile amcaları Sabri Saygı ve amca oğulları İlker Saygı (32) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Saygı, yanında getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı.

KUZEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tüfekle vurulan 32 yaşındaki İlker Saygı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sabri Saygı ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI 

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Saygı, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İlker Saygı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seyitgazi, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 02:08:35. #7.12#
