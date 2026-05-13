Eskişehir\'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Mustafa Saygı, tüfekle ateş açarak kuzeni İlker Saygı’yı öldürürken, kuzeni amcası Sabri Saygı’yı ağır yaraladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mustafa ve Eyüp Saygı ile amcaları Sabri Saygı ve amca oğulları İlker Saygı (32) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Saygı, yanında getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı.

KUZEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tüfekle vurulan 32 yaşındaki İlker Saygı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Sabri Saygı ise ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Mustafa Saygı, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İlker Saygı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.