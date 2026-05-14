Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşması, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No’lu Duruşma Salonu’nda görüldü.

4 SANIĞA TAHLİYE

Duruşma Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, tutuklu sanık avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararı açıkladı. Heyet, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verdi.

MÜŞTEKİLERİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle talepte bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve dosyaya "katılan" sıfatıyla eklenmelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, "belgede sahtecilik" iddiasına konu belge asıllarının gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına hükmetti.

Şahsi hesaplara yönelik blokeler bakımından ise müsadere talebi bulunmayan hesaplar üzerindeki blokelerin kaldırılmasına, müsadere talebi bulunan hesaplara ilişkin tedbirlerin ise devamına karar verildi.

Sanıkların duruşmalardan vareste tutulması talepleri, esas hakkındaki mütalaanın sunulmuş olması ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak reddedildi.

Heyet, tutuksuz tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınacağı duruşmalarda hazır bulunmalarına karar verdi. Kararda, duruşmaya katılmamaları halinde zorla getirme, yakalama, adli kontrol veya tutuklama tedbirlerinin uygulanabileceği ihtarında bulunuldu.

Tutuklu sanıklar yönünden el konulan eşya ve şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerinin hüküm aşamasında değerlendirilmesine karar verildi. Mahkeme, imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına hükmetti.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 15 Haziran'a bırakıldı. Mahkeme heyeti, bu tarihten sonra yargılamaya ara vermeksizin devam etmeyi planladıklarını belirtti. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından, tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hapisi cezası verilmesi istendi. Mütalaada, bu sanıkların, "rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması" talep edildi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından, tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarından cezalandırılması istendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in, "rüşvet" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in ise "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraatine, "rüşvet" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın, "suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçunu işlediklerine dair delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, tutuklu sanıklardan Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyelerine karar verilmesi talep edildi.