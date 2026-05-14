Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
14.05.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verildi. Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 15 Haziran'a bırakıldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşması, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 3 No’lu Duruşma Salonu’nda görüldü.

4 SANIĞA TAHLİYE

Duruşma Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, tutuklu sanık avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararı açıkladı. Heyet, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verdi.

MÜŞTEKİLERİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle talepte bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve dosyaya "katılan" sıfatıyla eklenmelerine karar verdi. Mahkeme ayrıca, "belgede sahtecilik" iddiasına konu belge asıllarının gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına hükmetti.

Şahsi hesaplara yönelik blokeler bakımından ise müsadere talebi bulunmayan hesaplar üzerindeki blokelerin kaldırılmasına, müsadere talebi bulunan hesaplara ilişkin tedbirlerin ise devamına karar verildi.

Sanıkların duruşmalardan vareste tutulması talepleri, esas hakkındaki mütalaanın sunulmuş olması ve yargılamanın geldiği aşama dikkate alınarak reddedildi.

Heyet, tutuksuz tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınacağı duruşmalarda hazır bulunmalarına karar verdi. Kararda, duruşmaya katılmamaları halinde zorla getirme, yakalama, adli kontrol veya tutuklama tedbirlerinin uygulanabileceği ihtarında bulunuldu.

Tutuklu sanıklar yönünden el konulan eşya ve şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılması taleplerinin hüküm aşamasında değerlendirilmesine karar verildi. Mahkeme, imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrollerin devamına hükmetti.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 15 Haziran'a bırakıldı. Mahkeme heyeti, bu tarihten sonra yargılamaya ara vermeksizin devam etmeyi planladıklarını belirtti. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından, tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hapisi cezası verilmesi istendi. Mütalaada, bu sanıkların, "rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması" talep edildi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından, tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarından cezalandırılması istendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in, "rüşvet" suçundan cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in ise "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan beraatine, "rüşvet" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay'ın, "suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçunu işlediklerine dair delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, tutuklu sanıklardan Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın ise tahliyelerine karar verilmesi talep edildi.

Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Rıza Akpolat, Kadir Aydar, Ahmet Özer, Oya Tekin, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İşiniz gücünüz goy goy 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
19:23
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı
İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.