Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı - Son Dakika
Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı

14.05.2026 19:18
Hollanda’nın Loosdrecht kentinde 110 genç erkek sığınmacının bölgeye yerleştirilmesi planı büyük protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında protestocular ile polis karşı karşıya gelirken, bazı eylemcilerin havai fişek attığı bildirildi. Yerel halk güvenlik endişesi nedeniyle karara tepki gösterirken, belediye gelen tepkilerin ardından merkezde kalacak kişi sayısını 110’dan 70’e düşürdü ve açılış tarihini erteledi.

Hollanda’nın Noord-Holland eyaletine bağlı Loosdrecht kasabasında eski belediye binasının geçici sığınmacı merkezine dönüştürülmesi planı ülkede gündem oldu. Yetkililer, tesiste çoğunluğu genç erkeklerden oluşan 110 sığınmacının en fazla 6 ay boyunca kalacağını açıkladı.

Kararın ardından yüzlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında bazı protestocuların polise havai fişek ve çeşitli cisimler attığı bildirildi. Polis ise çevik kuvvet ekipleri ve köpeklerle müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ”

Yerel halk, planlanan merkezin spor alanları ve ailelerin yoğun bulunduğu bölgelere yakın olmasına tepki gösterdi. Protestolarda en çok dile getirilen konu ise güvenlik endişesi oldu. Bölge sakinleri, özellikle yalnız genç erkek sığınmacıların toplu şekilde yerleştirilmesine karşı çıktı. Hollanda basınında yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin “Artık bu yükü taşımak istemiyoruz” sloganları attığı görüldü.

BELEDİYE GERİ ADIM ATTI

Yaşanan olayların ardından Wijdemeren Belediyesi geri adım atarak merkezde kalacak kişi sayısını 110’dan 70’e düşürdü. Açılış tarihi de ertelendi. Belediye yönetimi, kararın “toplumsal huzuru yeniden sağlamak” amacıyla alındığını açıkladı.

Belediye Başkan Vekili Mark Verheijen ise şiddet olaylarını kabul etmediklerini belirterek, “Ancak halkın gerçek kaygılarını da görmezden gelemeyiz” dedi.

HOLLANDA’DA GÖÇ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Loosdrecht’te yaşananlar, Hollanda’da son yıllarda büyüyen göç ve sığınmacı tartışmalarını yeniden ülke gündemine taşıdı. Özellikle aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte sığınmacı karşıtı protestoların daha sert hale geldiği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, konut krizi ve ekonomik baskıların toplumdaki gerilimi artırdığını belirtirken, insan hakları kuruluşları ise protestolardaki şiddet ve nefret söylemlerine karşı uyarıda bulunuyor.

Hollanda, Göçmen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Noldu o sığınmacılar yurtlarından edilirken nerdeydiniz siz 2 6 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Onları yurdundan edenler yine o sığınmacıların ülkelerinin yöneticilerinin yarattığı faşist baskı, olmayan bir ekonomi, cehalet ve o ülkelerdeki anlamsız iç kargaşa. Kendi ülkelerinde kalıp mücadele edeceklerine hazıra konmak istıyorlar. Yine kendi ülkelerindeki her türlü rezaletide oraya taşıyorlar. 4 0
  • osman şahin osman şahin:
    Hemen deport edip Türkiye’ye gönderin Suriye lilerle beraber özgürce sahilerde nargile keyfi yapsınlar 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

22:41
