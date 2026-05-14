Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

EuroLeague play-off serisinin düğümü İspanya’da çözüldü. Seride 2-0 geriye düşen Valencia, müthiş bir direnç göstererek Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’u saf dışı bıraktı ve adını Final Four’a yazdırdı.
Basketbolseverlerin nefesini kesen serinin beşinci ve son maçında Valencia, kendi sahasında ağırladığı Panathinaikos’u 79-64 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla İspanyol ekibi, seriyi 3-2 kazanarak Final Four biletini cebine koyan son takım oldu.
Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve seriye iki galibiyetle başlayarak büyük avantaj yakalayan Ergin Ataman’ın öğrencileri, üst üste aldığı üç mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Özellikle Atina’da düzenlenecek olan Final Four’da ev sahibi olma şansını yitiren Panathinaikos, taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğdu.
Final Four'da yarı final eşleşmeleri:
