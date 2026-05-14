Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı - Son Dakika
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

14.05.2026 00:00
EuroLeague play-off serisinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybetti. Ataman, Atina'da düzenlenecek olan Final Four'da yer alamayacak.

EuroLeague play-off serisinin düğümü İspanya’da çözüldü. Seride 2-0 geriye düşen Valencia, müthiş bir direnç göstererek Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’u saf dışı bıraktı ve adını Final Four’a yazdırdı.

VALENCIA 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Basketbolseverlerin nefesini kesen serinin beşinci ve son maçında Valencia, kendi sahasında ağırladığı Panathinaikos’u 79-64 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla İspanyol ekibi, seriyi 3-2 kazanarak Final Four biletini cebine koyan son takım oldu.

PANATHINAIKOS İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI 

Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve seriye iki galibiyetle başlayarak büyük avantaj yakalayan Ergin Ataman’ın öğrencileri, üst üste aldığı üç mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Özellikle Atina’da düzenlenecek olan Final Four’da ev sahibi olma şansını yitiren Panathinaikos, taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğdu.

Final Four'da yarı final eşleşmeleri:

  • Fenerbahçe Beko - Olympiakos
  • Real Madrid - Valencia

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bu tekniktrektörde de köy bakkalı tipi var :) 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump, 9 Yıl Sonra Çin'i Ziyaret Etti
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
