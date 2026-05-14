Arınç\'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın\'a sert yanıt

14.05.2026 19:47
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç için “siyaset fosili” ve “FETÖ kuryesi” ifadelerini kullanmasının ardından başlayan polemik büyüdü. Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Had aşıldı, sabır taşı çatladı” diyerek Yalçın’a sert sözlerle yanıt verdi. Arınç ayrıca, hakaretlerin sürmesi halinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şikayette bulunacağını söyledi.

AK Parti kurucularından Bülent Arınç, KHK’lılarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi. Arınç, “Had aşıldı, sabır taşı çatladı” dedi.

KHK ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Bülent Arınç, Ankara’da katıldığı “Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi” konferansında KHK’lılarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Arınç, “Bugün Apo’ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler” sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu açıklamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arınç’ı sert ifadelerle hedef aldı. Yalçın, Arınç için “siyaset fosili” ve “FETÖ’ye kuryelik ve aracılık yaptığı günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ SEMİH YALÇIN’DAN SERT SÖZLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bülent Arınç’ı sert ifadelerle hedef aldı. Yalçın paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Fosil siyasetçi Bülent Arınç'ın derdi ne? Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor.

Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!”

ARINÇ’TAN YANIT GECİKMEDİ

Semih Yalçın’ın açıklamalarına sosyal medya hesabından uzun bir metinle yanıt veren Bülent Arınç, şu ifadeleri kullandı: “Anadolu’da insanlar evlatlarına isim koyarken ‘adıyla yaşasın’ diye dua ederler ki çocuklar onlara verilen isimlerin anlamı gibi bir karaktere sahip olsun. Sana da edep sahibi olasın diye Edip; cömert ve hoşgörü sahibi olasın diye de Semih adını vermişler lâkin heyhat! Olamamışsın…

Her eline kalemi aldığında kime yakası açılmadık hangi hakareti etsem diye düşünen isminin anlamlarından uzak bu kişinin iki yıldır hakkımda yazdıklarını okuyor lâkin cevap verme ihtiyacı hissetmiyordum. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu gibi isimlere karşılık verdiğinizde gemi azıya alırlar ve daha da hakaretamiz ifadelere sarılırlar. İkincisi ve daha önemli olan ise MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye karşı olan saygımdı. Sayın Bahçeli bana karşı olan eleştirilerinde çoğu zaman sert olmuştur ama 12 Eylül Darbesi’nin ardından ülkücülerin davalarını üstlenmem sebebiyle bütün ülkücülerin bana karşı sevgi ve saygısı olduğunu, kendisinin de bunu çok iyi bildiğini ifade etmiştir.

Lâkin geldiğimiz noktada had aşıldı, sabır taşı çatladı… Geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığım bir konuşmada ifade ettiğim fikirler üzerine senin o irin damlayan kaleminden bana doğru akıttığın ifadeler bende tutmaz. 40 yıldır siyasetin içindeyim, tek rehberim de vicdan ve ahlâk oldu. Bugüne kadar bana karşı çemkirdiğin tüm ifadeleri temerrüt faizi ile sana iade ediyorum. Senin için ‘kimdir bu?’ diye sorduğumda ne diyorlar biliyor musun?

‘Şaribül leyli ven nehar’

Tarih alanında profesörmüşsün, sen anlarsın ne demektir bu… Seninle ortak bir acımız var; evlat acısı. Dünyanın en büyük acısıdır yalnız onu yaşayanlar bilir derler. İnan benim bir gecede saçlarım kırardı. Böylesine bir acıyı yaşayan insanlarda gözlemlediğim bir şey var. İnsanın vicdan terazisi hassaslaşır, merhamet kapıları ve gönül gözü ardına kadar açılır. Senin ise merhamet kapılarına zincir vurulmuş, vicdan terazın tartmaz gönül gözün kör olmuş.

Ezcümle diyeceğim şudur. Bu insan artık bunlara son vermelidir. Aksi takdirde kendisini bizzat Sayın Bahçeliye şikâyet edecek ve kendisinin yardımcısı sıfatını taşıyan bu kişinin hakaretlerine son vermesini isteyeceğim. Bu hakaretlere karşı artık sesimi kısmak niyetinde değilim.”

MHP CEPHESİNDE GERİLİM SÜRÜYOR

Arınç’ın açıklamalarının ardından gözler MHP cephesinden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Siyaset kulislerinde iki isim arasındaki polemiğin büyüyebileceği yorumları yapılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Bülent arınç lütfen git artık gözükme 6 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eyvahhhhh adamda çok korktu artık rahat uyku yok 0 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Başka bir sektörde gündeme gelmeyi denesen Bülent Arınç bey 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
