Fransa Ligue 1\'de şampiyon PSG

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada genç oyuncusu Ibrahim Mbaye kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon olmayı başardı. Ev sahibi ekibi Lens ise 67 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG, Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise deplasmanda Lyon'a konuk olacak.
