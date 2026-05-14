Fransa Ligue 1\'de şampiyon PSG

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada genç oyuncusu Ibrahim Mbaye kaydetti.

FRANSA'NIN EN BÜYÜĞÜ PSG

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon olmayı başardı. Ev sahibi ekibi Lens ise 67 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG, Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise deplasmanda Lyon'a konuk olacak.