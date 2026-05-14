Adana\'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı\'dan ilk açıklama

14.05.2026 20:25
Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana’ya getirildi. Sağlık kontrolden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" yanıtını verdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

128 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

"ÖĞRENECEĞİZ YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı karayolu ile Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" cevaplarını verdi. Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve yanında getirilen 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı. MASAK incelemesinde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

HESABINA 16 MİLYON TL’Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ İDDİASI

Raporda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiğinin tespit edildiği iddia edildi.

ELEKTRONİK ÖDEME ŞİRKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde de dikkat çeken bulgular yer aldı.

İddiaya göre; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.

