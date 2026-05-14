Inter\'den bir şampiyonluk daha

İtalya Kupası Finali'nde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Inter, 2-0'lık skorla kazandı.
Chivu yönetimindeki Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Marcus Thuram ve 35. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, son dönemde olduğu gibi bu kritik karşılaşmada da forma giyemedi.
Cristian Chivu yönetiminde ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, İtalya Kupası'nı da 10. kez müzesine götürmeyi başararak taraftarlarını sevindirdi.
