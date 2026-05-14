Netanyahu hükümeti İsrail\'i seçime götürüyor

İsrail’de uzun süredir devam eden hükümet krizi yeni bir aşamaya taşındı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağ koalisyon, İsrail Meclisi’nin feshedilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Tasarının kabul edilmesi halinde ülke en geç beş ay içinde erken seçim sürecine girecek.

KOALİSYON ORTAKLARI TASARIYA DESTEK VERDİ

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Meclis’in feshedilmesine ilişkin teklif koalisyon adına İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz tarafından sunuldu. Tasarıya Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partilerinin destek verdiği belirtildi.

Tasarı yasalaşırsa İsrail’de üç aydan kısa olmamak şartıyla beş ay içinde erken seçime gidilecek.

KRİZİN MERKEZİNDE ASKERLİK MUAFİYETİ VAR

Hükümet krizinin temel nedenlerinden birinin ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik muafiyeti konusunda yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Ultra-Ortodoks Degel HaTorah Partisi, Yeşiva öğrencilerinin zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme konusunda hükümetin yeterli adım atmadığını savunarak erken seçim çağrısında bulundu.

Bu süreçte Netanyahu hükümetinin, ultra-Ortodoks partilerin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı değerlendiriliyor.

MUHALEFETTEN DE DESTEK GELİYOR

Muhalefet partilerinin de Meclis’in feshedilmesi fikrine destek vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ile eski Başbakan Naftali Bennett çevresinde şekillenen siyasi grubun da benzer yönde hazırlık yaptığı aktarıldı.

İsrail medyasında yer alan analizlerde, erken seçim ihtimalinin artık yalnızca siyasi bir senaryo olmaktan çıktığı ve somut bir sürece dönüştüğü yorumları yapılıyor.

ÖN OYLAMA 18 MAYIS’TA YAPILABİLİR

Meclis’in feshedilmesine ilişkin teklif için ön oylamanın en erken 18 Mayıs’ta yapılabileceği ifade edildi. Sürecin ardından seçim takviminin ve hükümetin izleyeceği yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre erken seçim kararı, Gazze savaşı sonrası oluşan siyasi atmosferi ve Netanyahu’nun liderliğini doğrudan etkileyecek kritik bir dönemin başlangıcı olabilir.