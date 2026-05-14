Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

14.05.2026 00:36
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, 11 saat süren arama çalışmalarının ardından evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Miraç’ın elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında ölü bulundu.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde evden çıkan küçük Miraç’tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

11 SAAT SONRA DAMDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar saatlerce çevrede arama yaptı. Ekipler, küçük çocuğu yaklaşık 11 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Miraç İdikurt, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Çok üzüldüm ALLAH aylesine sabır versin İNŞALLAH 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
