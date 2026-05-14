Özkan Yalım'ın ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi
Özkan Yalım'ın ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi

14.05.2026 00:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım’ın, yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü ve yaklaşık 5 saat ifade verdiği öğrenildi. İşlemlerin ardından yeniden cezaevine gönderilen Yalım’ın ifadelerinde CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunduğu ortaya çıktı.

“ÖZGÜR ÖZEL’E PARA VERDİM” İDDİASI

Yalım ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine kurultay öncesi destek çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü. Yaklaşık 600-700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını iddia eden Yalım, Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Özgür Özel’e nakit para verdiğini de ileri süren Yalım, “Evine poşet içinde 200 bin TL bıraktım. Denizli’de de 1 milyon TL verdim” iddiasında bulundu. Paranın, gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini savundu.

“ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN DESTEKLERİZ”

Bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel’i destekleyeceklerini söylediğini iddia eden Yalım, özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini öne sürdü.

“BELEDİYE ARAÇLARINI ÖZEL İŞLERİMDE KULLANDIM”

İfadesinde belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını da kabul eden Yalım, Ankara ve İzmir’deki evlerindeki eşyaları belediye araçlarıyla taşıttığını, resmi araçların ailesinin özel seyahatlerinde kullanıldığını söyledi.

Yalım ayrıca, bağış olarak gelen bazı paraları kişisel harcamalarında kullandığını öne sürerek, “Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum” dedi.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ İDDİASI

Yalım, Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de iddia etti. Yaklaşık 170 bin euro artı KDV tutarındaki ödemenin başka bir aracın dönüşüm faturası içine gizlendiğini savundu.

MANİSA BELEDİYESİ DANIŞMANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında adı geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gözaçan’ın belediye faaliyetleri dışında yürütülen soruşturma kapsamında ifade ve bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET SORUŞTURMASI

Özkan Yalım, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart’ta tutuklanmıştı. CHP yönetimi de Yalım’ı partiden ihraç etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesi ihalelerinde mükerrer faturalandırma yapılarak rüşvet alındığı ve bazı şirketlere belediye başkanının yakınlarına ortaklık verilmesi yönünde baskı kurulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 14.05.2026
