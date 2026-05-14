Refahiye\'de dolu yağışı hayatı felç etti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran dolu nedeniyle kırsal kesimlerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

ARAZİ KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde arazi kısa sürede beyaza büründü. Baştosun köyünde dolu yağışını cep telefonuyla görüntüleyen köy sakinlerinden Berfin Karataş, yaşananları kayda alarak dolunun etkisini anlattı.