Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Konya\'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu
13.05.2026 12:48  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in cesedi, Mavi Boğaz Kanyonu'nda 7. günde bulundu.

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in (39) 7'nci günde Mavi Boğaz Kanyonu'nda suda cesedi bulundu. Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde Erkek'in montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

ÖLÜM NEDENİNİ YAPILACAK OTOPSİ AYDINLATACAK

Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7'nci gününde Erkek'in cesedine ulaştı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Erkek'in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Yuzme bilmiyen bir toplumuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma Sonrası Ev Yangını Tartışma Sonrası Ev Yangını
Torreira’dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim Torreira'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim
Afyonkarahisar’da Burcu Köksal ile birlikte 8blediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8blediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin İrfan Can Kahveci’nin geleceği için kararı aynı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı
Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım
Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

14:45
“Casusluk“ davasında ara karar İmamoğlu dahil 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi
"Casusluk" davasında ara karar! İmamoğlu dahil 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi
14:24
CHP’den DEM Parti’ye “ara seçim“ ziyareti İşte aldıkları cevap
CHP'den DEM Parti'ye "ara seçim" ziyareti! İşte aldıkları cevap
14:20
Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
14:11
Çin’de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
13:58
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs 1700’den fazla kişi karantinaya alındı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı
13:56
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı’yı karıştırdı: Sektör durur
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 15:04:12. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.