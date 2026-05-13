Lokomotif bakım atölyesinde iki vagon arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika
Lokomotif bakım atölyesinde iki vagon arasında sıkışan işçi öldü

13.05.2026 12:31
Malatya'da lokomotif bakım atölyesinde çalışan Aslan İdikurt, trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya lokomotif bakım atölyesinde çalışan Aslan İdikurt (55), saha çalışmasında trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında kalıp yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Lokomotif bakım atölyesinde çalışan Aslan İdikurt, saha çalışmasında trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında sıkıştı. Durumu gören İdikurt'un çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan İdikurt, ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 çocuk babası Aslan İdikurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde gönderilen Aslan İdikurt, toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 14:33:05. #7.12#
