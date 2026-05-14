DEM Parti\'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ankara Keçiören’de düzenlenen bir festivalde JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle anılan Cem Ersever kostümüyle sahneye çıkan kişinin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Koçyiğit, Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen “Turkomania Fest” etkinliğinde sahneye çıkan Emre Cuşan’ın, “Kendisi beyaz Toroslarla anılıyor. Bugün bir beyaz Toros da getirecektim ancak kalmamış” sözlerine tepki gösterdi.

“BU KARANLIK GEÇMİŞİ KUTSAYAMAZSINIZ”

Koçyiğit, beyaz Torosların faili meçhul cinayetler ve kayıplarla özdeşleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Binlerce insanın kanıyla, faili meçhul cinayetlerle ve annelerin bitmek bilmeyen feryadıyla özdeşleşmiş olan beyaz Toros sembolizmi bir festival sahnesinde gösterilebiliyor bu ülkede. Bu ülkenin karanlık geçmişini kutsamaya ve toplumsal yaraya tuz basmaya kimin, nasıl bir hakkı vardır?”

“DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

Koçyiğit, etkinliği düzenleyenler ve sahnedeki ifadeleri kullanan kişi hakkında işlem yapılması gerektiğini belirterek, “Katliamları kutsayan zihniyeti kültür ve sanat adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır” dedi.

DEM Partili vekil ayrıca, “Bu nefret söylemine göz yumanlar da en az o sözleri söyleyenler kadar sorumludur. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da konuşmasında, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı faili meçhul cinayetler ve kayıplarla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Buldan, “Varsa böyle bir durum mutlaka üzerine gidilmeli, soruşturulmalıdır. Beyaz Toroslar geçmişimizde bizlere çok şeyler yaptı. Özellikle faili meçhul cinayetler, kayıplar ve yargısız infazlar bu ülkenin karanlık tarihidir” dedi. Buldan ayrıca, “Varsa böyle bir şey elbette bunun üzerine gidilmelidir, biz de takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.