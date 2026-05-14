Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinde İran konusunda büyük bir adım atmaması beklenirken, dönüşünün hemen ardından kritik kararlar alabileceği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’nda yeni askeri operasyonlar ve İran altyapısına yönelik saldırı seçeneklerini masada tutuyor.

“PROJECT FREEDOM” YENİDEN GÜNDEMDE

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetiminin değerlendirdiği seçeneklerden biri, “Project Freedom” isimli operasyonun yeniden başlatılması. Söz konusu plan kapsamında ABD Donanması’nın, İran’ın kontrolü altına aldığı Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini yeniden açmak için bölgeye müdahale etmesi değerlendiriliyor.

Trump daha önce “Project Freedom” operasyonunu kısa süreliğine başlatmış, ardından İran’la yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını söyleyerek askıya almıştı.

YENİ BOMBARDIMAN SEÇENEĞİ MASADA

Haberlere göre Trump’ın değerlendirdiği bir diğer seçenek ise İran altyapısına yönelik yeni bir bombardıman kampanyası. ABD Başkanı’nın son haftalarda İran’a yönelik sert açıklamalar yaptığı ve özellikle nükleer program konusunda geri adım atılmaması halinde askeri operasyon tehdidinde bulunduğu belirtiliyor. ABD’li yetkililer, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını artırmasının Washington’da ciddi rahatsızlık yarattığını ifade ediyor.

İSRAİL YÜKSEK ALARM DURUMUNDA

Axios’un haberine göre İsrail yönetimi de Trump’ın Çin ziyaretinin ardından İran’a karşı yeni bir operasyon başlatabileceği ihtimali nedeniyle alarm durumuna geçti. İsrailli yetkililer, olası bir askeri operasyonun Tel Aviv ile koordineli şekilde yürütüleceğini öne sürdü. İsrail ordusunun hafta sonu boyunca yüksek teyakkuz seviyesinde olacağı belirtilirken, bölgede yeni bir çatışma dalgası ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜNYA EKONOMİSİNİN MERKEZİNDE

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı son haftalarda küresel gerilimin merkezine oturdu. İran’ın bölgede gemilere yönelik baskısını artırdığı, bazı gemilere geçiş şartı koyduğu ve askeri varlığını güçlendirdiği bildiriliyor. ABD ve müttefikleri ise boğazın açık tutulmasının “küresel enerji güvenliği” açısından kritik olduğunu savunuyor.

TRUMP VE Şİ ZİRVESİNDE HÜRMÜZ GÜNDEMİ

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesinde de Hürmüz Boğazı ve İran başlığının masaya geldiği açıklandı. Beyaz Saray’a göre iki lider, boğazın açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Trump ayrıca Şi’nin İran’a askeri yardım yapmayacağını söylediğini açıkladı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son haftalarda ABD ve İran güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılar yaşandığı bildirildi. ABD ordusu İran’a ait bazı askeri hedefleri vururken, İran da ABD savaş gemilerine füze ve drone saldırıları düzenlemekle suçlandı. Uzmanlar, Trump yönetiminin atacağı yeni bir adımın Orta Doğu’daki gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.