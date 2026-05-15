Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
15.05.2026 00:30
TBMM Genel Kurulu'nda, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Teklifle birlikte Türkiye'de yerleşmiş sayılan kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

TEKLİFİN İLK 5 MADDESİ KABUL EDİLDİ

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Görüşmeler neticesinde teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.

72 AYI GEÇMEMEK ÜZERE VE FAİL ALINARAK TECİL YAPILABİLECEK

Kabul edilen maddelere göre; 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşmesi halinde 72 ayı geçmemek üzere ve fail alınarak tecil yapılabilecek. Borçlunun toplam borcu 1 milyon lirayı aşmadığı halde teminat şartı alınmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçların gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 1 milyon lirayı aşan kısmın yarısı olacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya ya da yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Diğer bir maddeyle ise 'Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, Türkiye dışında elde edilen kazanç ve irat edilen gelir vergisinden müstesna tutulanlardan veya istisnadan yararlanılan süre içerisinde veraset ve intikal vergisine tabi veraset yoluyla mal intikallerinde verginin yüzde 1 oranında alınacak.

Kabul edilen bir başka maddeyle; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterleri sağlayan teknogirişim şirketlerinde çalışan personele işverenler tarafından bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerine yönelik gelir vergisi istisnasında düzenleme yapılıyor. Buna göre, istisnaya konu edilebilecek üst sınır, ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlenecek.

“KİŞİLERİN TÜRKİYE DIŞINDA ELDE ETTİĞİ KAZANÇLAR 20 YIL BOYUNCA GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA OLACAK”

Teklifle birlikte Türkiye'de yerleşmiş sayılan kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla Türkiye dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Bu hüküm kapsamındaki gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce, Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Bu istisna kapsamındaki kazanç ve iratlar nedeniyle yabancı memleketlerde ödenen vergiler Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinden mahsup edilemeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının sonradan tespit edilmesi halinde tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ziyaa uğramış sayılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

TÜRKİYE VE OECD ARASINDAKİ ULUSLARARASI ANLAŞMA KABUL EDİLDİ

Teklifin ilk 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) arasında, 'İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasına Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmelere başlandı. Meclis Başkanvekili Buldan maddeleri tek tek okuttu ve oylamaya sundu. Oylama sonucunda teklif kabul edildi.

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Buldan, birleşimi 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Varlık Barışı, Politika, Ekonomi, Gündem, Güncel, Son Dakika

