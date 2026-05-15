Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde fenalaşan sanatçının, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Beşiktaş’taki özel bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

HEMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır’ın, doktorların detaylı kontrollerinin ardından yoğun bakım servisine alındığı belirtildi. Usta oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL AĞIR BİR SÜREÇ GEÇİRMİŞTİ

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Aylar süren tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının, ilerleyen dönemde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gördüğü bilinen İnanır’ın, son dönemde zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın ziyaret fotoğraflarını yayınlamasıyla aylar sonra ilk görüntüsü ortaya çıkan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın verdiği kilolar ve bitkin hali dikkat çekmişti. Bu durum sevenlerini korkutmuştu.

JÜLİDE KURAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural, "Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.” ifadelerini kullandı.