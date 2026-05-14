Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP lideri Özgür Özel\'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

CHP’den yapılan açıklamada, görüşmenin Genel Merkez’de Özgür Özel’in makamında gerçekleştiği bildirildi.

KOÇ TOPLULUĞU’NUN 100. YILI İÇİN DAVET

Açıklamada, Koç ailesinin CHP lideri Özgür Özel’i Koç Topluluğu’nun 100’üncü yılı kapsamında düzenlenecek etkinliğe davet ettiği belirtildi.

GÖRÜŞMEYE SELİN SAYEK BÖKE DE KATILDI

Görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin de eşlik ettiği ifade edildi. CHP’den görüşmenin içeriğine ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.