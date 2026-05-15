İsrail\'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek\'e 3 yıl hapis

Şarkıcı Yaşar İpek, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlarla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE HAHAMBAŞILIĞI VAKFI ŞİKAYETÇİ OLDU

İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımlarındaki bazı ifadeler nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın şikayeti üzerine hakkında dava açılan Yaşar İpek’in yargılandığı davada karar çıktı. Dava, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“İSRAİL’İ DESTEKLEYENLERİ HEDEF ALDI”

Duruşmada savunma yapan İpek’in avukatı, müvekkilinin Türkiye’de yaşayan Yahudileri değil, İsrail’in saldırılarını destekleyen kişileri hedef aldığını ifade etti.

MAHKEMEDEN 3 YIL HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, Yaşar İpek hakkında “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun basın ve yayın yoluyla işlendiği kanaatine vararak cezayı yarı oranında artırdı ve toplam ceza 3 yıla çıkarıldı.

“PAYLAŞIMLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Kararın ardından Instagram hesabından avukatıyla birlikte video paylaşan Yaşar İpek, hedefinin İsrail devleti ve İsrail askerleri olduğunu söyledi. İpek açıklamasında Katil Siyonist İsrail’in soykırımından dolayı birtakım paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bana dava açıldı. Bu hapis cezası benim insanlığımdan hiçbir şey götürmeyecek. Ben tamamen insani duygularımla hareket ettim" dedi.

“YATARI NEYSE YATARIM”

İpek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Benim karşı duruşum, Siyonist İsrail devleti ve askerlerine karşıdır. Bu paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Cezamın yatarı neyse yatarım.”

“İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ”

Yaşar İpek’in avukatı ise karara itiraz edeceklerini belirterek, “Bu hatalı karardan dönülecektir diye düşünüyorum” dedi.