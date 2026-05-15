Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yönetilen fiyatların hedeflerle uyumlu şekilde belirleneceğini belirten Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir zam yapılmayacağını söyledi.

BÜTÇE GELİRLERİNDE ARTIŞ VURGUSU

Bloomberg’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk dört ayına ilişkin bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını belirtirken, vergi gelirlerindeki artışın ise yüzde 55,6 seviyesine ulaştığını ifade etti. Her iki kalemdeki gerçekleşmelerin yıl sonu hedeflerinin yaklaşık üçte birine denk geldiğini kaydeden Şimşek, özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki artışın öne çıktığını söyledi.

AKARYAKIT ÖTV’SİNDE GERİLEME

Şimşek, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) aynı dönemde yüzde 3 gerilediğini açıkladı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen bütçe açığını yüzde 3,5 seviyesinde tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

“YENİ VERGİ ARTIŞI YOK”

Yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, mevcut veriler doğrultusunda bütçe hedeflerinin halen ulaşılabilir olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“DAHA YÜKSEK BELİRLEMEYİZ”

Enflasyonla mücadele kapsamında yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu şekilde belirleneceğini kaydeden Bakan Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir fiyat ayarlaması yapılmayacağını söyledi. Şimşek, “Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” dedi.

“TALEP AĞIRLIKLI OLARAK ALTINA”

Döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, vatandaşların son dönemde dolar ve euro yerine ağırlıklı olarak altına yöneldiğini ifade etti. Şimşek, uygulanan ekonomi programının kur üzerindeki baskıyı sınırladığını savundu.