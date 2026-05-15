Mert Hakan Yandaş: 1907 TL\'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcunun görüşmede Fenerbahçe’ye bağlılığını vurguladığı öne sürüldü.
Haberde, Mert Hakan’ın sarı-lacivertli kulüp için oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, “Ben Fenerbahçe’de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum” dediği iddia edildi.
Mert Hakan Yandaş’ın ayrıca başkan adaylarına yönelik, “1907 TL’ye bir sezon oynamaya hazırım” mesajını verdiği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği seçim sonrası netleşecek. Yeni yönetimin deneyimli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
