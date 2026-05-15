Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

15.05.2026 14:16
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mert Hakan Yandaş’ın, Fenerbahçe’de 1 sezon daha 1.907 TL maaşla oynamak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, “Borcumu ödemek istiyorum” dediği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcunun görüşmede Fenerbahçe’ye bağlılığını vurguladığı öne sürüldü.

“BİR YIL ÜCRETSİZ OYNAMAK İSTİYORUM”

Haberde, Mert Hakan’ın sarı-lacivertli kulüp için oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, “Ben Fenerbahçe’de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum” dediği iddia edildi.

“1907 TL’YE HAZIRIM”

Mert Hakan Yandaş’ın ayrıca başkan adaylarına yönelik, “1907 TL’ye bir sezon oynamaya hazırım” mesajını verdiği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

KARAR SEÇİM SONRASI VERİLECEK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği seçim sonrası netleşecek. Yeni yönetimin deneyimli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    bahisten götürürüm dememiş iyiki 13 1 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    boş adam 12 1 Yanıtla
  • Uğur Demir Uğur Demir:
    bu takımda kabadayı istemiyoruz oyuna girmesen klübede sarı kart görmek nedir ya her maçta tansiyonmyükseltenmtakımı eksik bırakan antrenöelere el ense çeken kabadayı istemiyoruz biraz bşzyonu olan entellekrğel sporxularımız olsun neden basket takımları voleybol takımları hem tahsilli hem eğitimli futbolcular kazma yerlisi yabancısı bir kaç tane örnek vardı ama asalak gibi kene gibi olanlar hep bizi buluyor 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:35:19. #7.12#
