İngiltere\'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı\'dan zehir zemberek tepki

15.05.2026 14:00
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Southampton hakkındaki casusluk iddialarıyla ilgili “Futbol dünyasına kötülük getirdiler” dedi. İngiltere Futbol Ligi’nin vereceği karar bekleniyor.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Southampton hakkında ortaya atılan "casusluk" iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FİNAL ÖNCESİ KRİZ ÇIKTI

Southampton’ın Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’u eleyerek Hull City’nin finaldeki rakibi olması sonrası İngiltere’de büyük tartışma başladı. Southampton kulübü analistinin, Middlesbrough antrenmanını gizlice kaydettiği öne sürüldü.

EFL KARARI BEKLENİYOR

İngiltere Futbol Ligi’nin soruşturmayla ilgili kararını 19 Mayıs Salı gününe kadar açıklayacağı belirtildi. Play-off finalinin ertelenme ihtimalinin de masada olduğu ifade edildi.

“ÇOK SİNİRLENİRDİM”

Konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, “Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa çok sinirlenirdim” dedi. Başarılı iş insanı, yaşananlara şaşırdığını söyledi.

“FUTBOL DÜNYASINA KÖTÜLÜK GETİRDİLER”

Acun Ilıcalı açıklamasında, “Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca, “Kim bu işin içindeyse bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler” dedi.

SOUTHAMPTON SAHİPLERİNE AYRI PARANTEZ

Southampton kulübünün sahiplerini tanıdığını belirten Acun Ilıcalı, “İyi insanlar ve bunun onlarla ilgisi olmadığına eminim” ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (1)

  • Ali Baba Ali Baba:
    hep adalet için çalışmış züppe arsız. 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
