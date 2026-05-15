İngiltere\'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı\'dan zehir zemberek tepki

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Southampton hakkında ortaya atılan “casusluk” iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Southampton’ın Championship play-off yarı finalinde Middlesbrough’u eleyerek Hull City’nin finaldeki rakibi olması sonrası İngiltere’de büyük tartışma başladı. Southampton kulübü analistinin, Middlesbrough antrenmanını gizlice kaydettiği öne sürüldü.
İngiltere Futbol Ligi’nin soruşturmayla ilgili kararını 19 Mayıs Salı gününe kadar açıklayacağı belirtildi. Play-off finalinin ertelenme ihtimalinin de masada olduğu ifade edildi.
Konuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, “Her şey tamamen doğruysa ve hiçbir şüphe yoksa çok sinirlenirdim” dedi. Başarılı iş insanı, yaşananlara şaşırdığını söyledi.
Acun Ilıcalı açıklamasında, “Hayatım boyunca hep adalet için çalıştım. İnsanların neden böyle şeyler yaptığını anlamıyorum” ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca, “Kim bu işin içindeyse bence bu hafta futbol dünyasına kötülük getirdiler” dedi.
Southampton kulübünün sahiplerini tanıdığını belirten Acun Ilıcalı, “İyi insanlar ve bunun onlarla ilgisi olmadığına eminim” ifadelerini kullandı.
