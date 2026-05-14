Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Güneydoğu\'nun \'saklı cenneti\' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
14.05.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güneydoğu\'nun \'saklı cenneti\' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
Haber Videosu

Güneydoğu Anadolu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen, Şanlıurfa'nın 'Sakin Şehir' unvanlı ilçesi Halfeti, su altında kalan tarihi dokusu ve dünyaca ünlü Karagül'ü ile bu yıl 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde rekor kırmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine, bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU’NUN SAKLI CENNETİ

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerlerin başında geliyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül"ü görme fırsatı buluyor.

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

SU ALTINDA KALAN YERLEŞİM YERLERİ TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLUYOR

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, ilçenin geçmişten beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Su altında kalan yerleşim yerlerinin ilçeye gelen turistlerin uğrak noktası olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu: "Halfeti, Gaziantep'le Şanlıurfa kültürünü alan bir ilçe olduğu için tam ikisinin ortasında sayılır. Burada yemeklerinde Urfa'nın da Antep'in de etkisini görebiliyoruz. Patlıcanlı kebabından domatesli kebabına, soğan kebabına, burada Halfeti'ye özel bizim meyve kebaplarımız oluyor. Tam da şu anda sezonundayız. Mayıs-haziran, Halfeti için görülebilecek en güzel zamanlarımız.

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Tekne turu tabi olmazsa olmazımız. Burada Halfeti Marina'dan çıkışımız yapılıyor. Misafirlerimiz Kız Mağarası, Rumkale, Savaşan köyü, bazı vatandaşlarımızın tercihine göre Çekem köyü bu güzellikleri görme imkanını bulabiliyor."

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

ZİYARETE TEKNOFEST'İN ETKİSİ BEKLENİYOR

TEKNOFEST'in bu yıl kentte düzenlenmesinin ziyaretçi sayısında etkili olacağına dikkati çeken Korkmaz, şöyle devam etti: "Halfeti, geçtiğimiz yıl 950 bini aşkın misafiri ağırladı. Bu yıl inşallah 1 milyon 200-250 bin gibi bir misafir beklentimiz var. Bu gelen misafirlerimizi en başta Halfetili vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin samimiyeti, güler yüzü karşılayacak. Hakikaten burası Türkiye'de, belki dünyada görülmesi gereken noktalardan biri. Bizim Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanımız var."

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

“BATIK CAMİMİZİ, KARAGÜL SERAMIZI GEZEBİLİRLER”

Almanya'dan Halfeti'yi gezmeye gelen Soner Astarlı da ilçeyi sosyal medya üzerinden gördüğünü ve çok merak ettiğini belirtti. Bozkırın ortasında bulunan Halfeti'yi görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Astarlı, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini kaydetti.

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Halfeti'de esnaflık yapan Zeki Özdilek ise geçen yılı güzel bir turizm sezonuyla kapattıklarını dile getirerek, "Bu yıl turistlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başlıyoruz. Halfeti'ye gelen vatandaşlar, Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla Rumkale'ye kadar gidebiliyorlar. Rumkale'den sonra Savaşan köyüne gidip orada batık camimizi, karagül seramızı gezebilirler." diye konuştu.

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor
Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Birecik Barajı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam Can, Teknofest, Halfeti, Turizm, Kültür, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım
Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var
Kim Şampiyon olacak Manchester City, Arsenal’in peşini bırakmıyor Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Resmi törenle karşılandı
Dursun Özbek çıldırdı Osimhen’i bile gölgede bırakacak birini alıyor Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:20
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:37:04. #7.12#
SON DAKİKA: Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.