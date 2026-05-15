CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
15.05.2026 14:12
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin paylaşımına sert tepki gösterdi. Genç, paylaşımın kadınların eğitim hakkını ve laik Cumhuriyet’i hedef aldığını savunarak Beydilli’nin görevden alınmasını istedi.

“KADINLARIN HAKLARINI HEDEF ALIYOR”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Paylaşımın kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet’in laik hukuk düzenini hedef aldığını belirten Genç, “Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet’e ve kadınların yıllar süren mücadelesiyle kazanılmış haklarına açıkça meydan okumaktadır” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET DEVRİMLERİNE AÇIKÇA MEYDAN OKUNUYOR”

Aşkın Genç açıklamasında, videoda kadınların kamusal yaşamdan çekilmesinin savunulduğunu, kız çocuklarının eğitim hakkının tartışmaya açıldığını ve açık şekilde şeriat çağrısı yapıldığını öne sürdü.

Genç, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet kadını; birilerinin izniyle değil, Atatürk’ün öncülüğünde verilen büyük mücadeleyle eğitim hakkını, seçme-seçilme hakkını ve toplumsal hayattaki yerini kazanmıştır. Hiç kimse kadınlara nasıl yaşayacağını, okuyup okumayacağını, çalışıp çalışmayacağını dayatamaz.”

“KIZILAY TARAFSIZ BİR KURUM OLMAK ZORUNDA”

Kızılay’ın toplumun ortak vicdanını temsil eden bir kurum olması gerektiğini belirten Genç, son yıllarda kurumun çeşitli tartışmalarla gündeme geldiğini savundu. Genç açıklamasında, deprem dönemindeki çadır tartışmalarını ve Kayseri’de “kan merkezi yapılması” şartıyla bağışlandığı belirtilen bir binanın farklı amaçlarla kullanıldığı iddialarını da hatırlattı.

“DERHAL GÖREVDEN ALINMALI”

CHP’li Genç, Türk Kızılay Genel Merkezi’ne çağrıda bulunarak Cafer Beydilli hakkında işlem yapılmasını istedi. "Bu paylaşım hakkında derhal işlem yapılmalı, Cafer Beydilli görevden alınmalı ve kamuoyundan açıkça özür dilenmelidir” diyen Genç, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

“KADINLAR HER ALANDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEK”

Aşkın Genç açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin kadınları; okulda, iş hayatında, siyasette, üretimde ve yaşamın her alanında var olmaya devam edecektir. Cumhuriyet değerlerini, laikliği ve kadınların eşit yurttaşlık hakkını hedef alan hiçbir anlayışa sessiz kalmayacağız.”

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Sen önce meyhaneyi ayetle açanlara sesini çıkar.. 25 7 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    yobazers bademler 10 22 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ula bademler bitmediniz 11 18 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    SOL CENAH İÇİN VATAN DEĞERİ,GELECEK SORUNU,KALKINMA,AHLAK ÖNEMLİ DEĞİLMİ SORUYORUM SADECE 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
