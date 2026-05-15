Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

15.05.2026 11:11
TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yönelik zam hesapları yeniden değişti. Yeni senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 17,4 zam alması, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesapları yeniden şekillendi. Yeni tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,4’e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yardımcılarıyla birlikte yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahmininin güncellendiğini belirterek Türkiye’de yıl sonunda görülmesi beklenen enflasyon oranının yüzde 26 olarak revize edildiğini duyurdu. Ayrıca 2026 yılı için belirlenen enflasyon ara hedefinin de yüzde 24’e çıkarıldığı açıklandı.

İLK 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-nisan dönemi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. TCMB’nin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 26’lık enflasyonun gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık dönemindeki aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1,19 seviyesinde olması gerekiyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YENİ SENARYO

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,4 oranında zam almaya hak kazanacak. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranının ise yüzde 13,2 seviyesine yükseleceği ifade edildi.

YIL SONU İÇİN DE YENİ HESAPLAMA

TCMB’nin yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yeni maaş artış oranları da şekillendi.

Buna göre;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk ayında yüzde 7,6,
  • Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,3 oranında zam alabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 360 TL OLABİLİR

TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşında da artış yaşanacak. Rapordaki hesaplamalara göre temmuz ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL’den 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

    Yorumlar (6)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    kur'an-ı Kerim'in tabiri ile nasıl da hesap yapıyorlar böyle ölçüyorlar biçiyorlarr kafalarına göre ama şunu unutmayın Allah'ın hesabı çok çetin 26 1 Yanıtla
  • Mstzkmc Mstzkmc :
    Zannedersiniz dünyaları verecekler boş haber... 6 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Zaten şu anda zam oranı kesin yüzde 15 civarında mevcut Tüik hesabına göre. Daha iki ay var, yüzde 20 den aşagı olmaz. Bunlar aleni sesi çıkmayan vatandaşı aptal yerine koyuyorlar. Müstehakmıyız. Bu kadar çok satılık trol olduğuna göre evet. 2 0 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ey siyasiler bir ay 23600 le geçinsenize hadi o rakamı boşver 50 binle geçinin bakalım adalete bakarmısın nereden nereye geldi güzelim ülke herşeye zam geliyor hak sahinin karşısında hesap nasıl vereceksiniz önce enflasyon nasıl düşürülür istihdam alım gücü nasıl yapılır faiz nasıl düşer onunla ugraşan varmı 2 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI 5.3 ARTI 7 LİK SÖZLEŞME ZAMMIYLA .3 CİVARI GÖXÜKÜYOR 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
