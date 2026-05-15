Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı\'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
15.05.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı\'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
Haber Videosu

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken iddialar yer aldı. Soruşturma kapsamında “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında Kütahyalı’nın da bulunduğu öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, Adana merkezli 21 ilde operasyon düzenledi. Operasyonun yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.

KELEPÇEYİ MONTUYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTI

İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Kütahyalı, kara yoluyla Adana’ya götürüldü. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı’nın, elindeki kelepçeyi montuyla gizlemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde Kütahyalı’nın sakin tavırlar sergilediği görüldü.

Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

“BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rasim Ozan Kütahyalı, “İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var” dedi.

Sağlık işlemlerinin ardından Kütahyalı ve beraberindeki iki kişi emniyete götürüldü.

Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

11 ŞÜPHELİ "KASA" İÇLERİNDE RASİM OZAN KÜTAHYALI DA VAR

Soruşturma dosyasında “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ile ilgili mali analiz yapıldı.

MASAK incelemelerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu öne sürüldü. Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği iddia edildi.

Elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde ise Kütahyalı’nın hesabına farklı şirketler aracılığıyla toplam 35 milyon 201 bin 344 TL para transferi yapıldığı değerlendirildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, "Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir MASAK raporu hazırlanmış. Bu rapora göre, soruşturmada gözaltına alınan 11 kişinin kasa olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerden birinin de Kütahyalı olduğu söyleniyor." dedi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında yeni gözaltı ve incelemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Meyhane açılışını duayla yaptılar Meyhane açılışını duayla yaptılar
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı
Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:55
Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e olay pankart Ortalık bir anda karıştı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
08:46
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
07:36
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:35:13. #7.13#
SON DAKİKA: Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.