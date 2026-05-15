Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikteyken gözaltına alınıp tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE İLGİLİ EK İFADE VERECEK

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve bu kapsamda ifadeler veren Yalım'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yeni ilgiler vermek üzere ek ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği öne sürüldü.

DAHA ÖNCE 5 SAATLİK İFADE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın işlemleri 5 saat sürdü. İfadesinin ardından Yalım tekrar cezaevine gönderildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 1 MİLYON 200 BİN TL NAKİT VERDİM"

Yalım İfadede, CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı. Yalım, kurultay öncesinde birçok ilde delegelerle görüşerek Özgür Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü söyledi. Yaklaşık 600 ila 700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını belirten Yalım, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de öne sürdü. Özgür Özel'in evinin önündeki duvarına poşet içerisinde 200 bin TL bıraktığını aktaran Yalım, daha sonra Denizli'de 1 milyon TL daha teslim ettiğini aktardı. "Özgür Özel bana ‘Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi" ifadelerini kullanan Yalım, parayı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etti. Bazı kayıtların incelenmesiyle söylediklerinin doğru çıkacağını kaydetti.

"ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLERİZ"

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini öne süren Yalım, delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini anlattı. CHP'li belediyelerde kurultay öncesi ve sonrasında işe alınan kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi halinde bu ilişkilerin ortaya çıkacağını iddia etti.

"UŞAKSPOR FUTBOLCULARI BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERİLDİ"

Yalım ifadesinde Uşakspor üzerinden yürütülen usulsüzlüklere de değinen Yalım, "24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar" dedi. Bazı futbolcu eşlerinin de belediyede maaş aldığını öne süren Yalım, lunapark işletmecisinden alınan nakit ve çeklerin futbolculara elden ödeme için kullanıldığını savundu. Bağış olarak gelen paraların bir kısmını şahsi harcamalarında kullandığını belirten Yalım, "Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE ARAÇLARINI KENDİ TAŞINMAM İÇİN KULLANDIM"

Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını da kabul etti. Ankara ve İzmir'deki evinde bulunan eşyaları belediyeye ait araçlarla Uşak'a taşıttığını ifade eden Yalım, resmi hizmet araçlarının ailesinin özel seyahatlerinde de kullanıldığını söyledi. Oluşan kamu zararını ödemek istediğini belirtti.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ İDDİASI

Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia etti. Bu ödemenin belediyeye ait başka bir aracın dönüşüm faturası içine gizlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 170 bin Euro artı KDV tutarındaki ödemenin belediye hesabından yapıldığını ileri süren Yalım, CHP yetkililerinin bu konuda gerçeği gizlediğini savundu.

EBRU YURTULUĞ HAKKINDAKİ BEYANLAR

İfadede Ebru Yurtuluğ ile ilişkisine de değinen Yalım, belediyede işe alınmasında bu ilişkinin etkili olduğunu belirtti. Birlikte yaşamak amacıyla ortak ev satın aldıklarını söyleyen Yalım, belediyeye ait özel dokuma halıların ödeme yapılmadan bu eve götürüldüğünü kabul etti. Belediyeye ait bir bilgisayarın Ebru Yurtuluğ'un evinde bulunmasına ilişkin net hatırlamadığını ifade eden Yalım, oluşan zararı karşılamak istediğini söyledi.

ŞEKER KOMİSYONU VE OTEL OLAYI

Özkan Yalım, ifadesinde 2018 yılında CHP'nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyonun çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde yaşandığını belirttiği bir olayı da anlattı. Yalım, Veli Ağbaba'nın kendisinden viski istediğini, viskiyi aldıktan sonra Bursa PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla PM üyesi Gizem Özcan ile birlikte Veli Ağbaba'ya ayrılan odaya geçtiklerini ifade etti. Daha sonra Veli Ağbaba'nın kendisine "iyi akşamlar" diyerek ayrılmasını söylediğini belirtti.