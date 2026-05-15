İsmail Yüksek\'ten taraftarı kahreden karar

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Avrupa’dan gelen teklifler sonrası yıldız oyuncunun geleceği merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon birçok maçta görev yapan İsmail Yüksek’in kariyerine Avrupa’da devam etmeyi düşündüğü iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Fransa ve İtalya’dan teklifler aldığı belirtildi.
Haberde, İsmail Yüksek’in orta sahada Kante ve Guendouzi’nin arkasında kalmak istemediği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.
İsmail Yüksek’in Dünya Kupası sonrası gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe’de oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. İsmail Yüksek bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 maçta görev aldı.
