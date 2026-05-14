"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 300 bin 654 TL para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında S.K. yönetimindeki otomobil durdurulmak istendi. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

ARACI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Takip sırasında aracını Çiçek 1’inci Sokak’ta terk eden sürücü, daha sonra yaya olarak kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaçan kişinin kimliği S.K. olarak tespit edildi.

300 BİN 654 TL CEZA KESİLDİ

Sürücü hakkında;

“Dur ihtarına uymama”

“Hatalı sollama”

“Sağa dönüş kurallarına uymama”

“Emniyet kemeri takmama”

“Ehliyetsiz araç kullanma”

“Muayenesiz araçla tekrar yakalanma”

“Zorunlu trafik sigortası yaptırmama” maddelerinden işlem yapıldı.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye toplam 300 bin 654 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilin ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.