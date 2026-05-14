"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 300 bin 654 TL para cezası kesildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücünün aracı ise trafikten men edildi.
Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında S.K. yönetimindeki otomobil durdurulmak istendi. Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Takip sırasında aracını Çiçek 1’inci Sokak’ta terk eden sürücü, daha sonra yaya olarak kaçtı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaçan kişinin kimliği S.K. olarak tespit edildi.
Sürücü hakkında;
Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücüye toplam 300 bin 654 TL idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan otomobilin ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği öğrenildi.
