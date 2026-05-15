Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

15.05.2026 10:04
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 60 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şu ana kadar 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel kalem müdürünün lüks evinin bahçesinde toprağa gömülü bir oda ile 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı bulundu.

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23’ü yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan özel kalem müdürünün lüks evi ile bahçede toprağa gömülü halde bulunan oda dikkat çekti. Adreste ayrıca 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın;

  • “Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”
  • “Evrakta sahtecilik”
  • “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”
  • “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
  • “Görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü aktarıldı.

MASAK VE SAYIŞTAY RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Başsavcılık açıklamasında soruşturma dosyasında;

  • MASAK raporları,
  • Vergi Denetim Kurulu raporları,
  • Vergi suçu raporları,
  • Sayıştay emekli denetçilerinin bilirkişi raporları,
  • İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporları,
  • Polis kriminal inceleme raporları,
  • HTS ve baz analiz kayıtları,
  • Banka hareketleri,
  • Kripto varlık hesapları,
  • Belediye evrakları ve muhasebe kayıtlarının yer aldığı belirtildi.

“SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI” İDDİASI

Soruşturmada, Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan kiralama ve organizasyon hizmet alımlarında; sahte teklif mektupları düzenlendiği, yanıltıcı usulsüz belgeler kullanıldığı, hizmet karşılığı olmayan veya fazla fatura kesildiği iddia edildi.  Bu yöntemlerle belediye görevlileri ile üçüncü şahısların birlikte hareket ederek haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına neden olunduğu ileri sürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve şirketlere ait haksız edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 33 belediye görevlisi ile şirket yetkilileri ve diğer kişilerden oluşan toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ ODA VE COIN MADENCİLİĞİ CİHAZLARI BULUNDU

Operasyonda gözaltına alınan özel kalem müdürünün lüks evi de dikkat çekti. Evde yapılan aramalarda bahçeye gizlenmiş, toprağa gömülü bir oda tespit edildi. Adreste ayrıca 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

