Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi
14.05.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Testo Taylan” adıyla tanınan fenomen Taylan Özgüç Danyıldız hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. “Sosyal deney” içerikli videosu nedeniyle tutuklanan Danyıldız’ın yaklaşık iki ay süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Testo Taylan” olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız’ın hesabından yayınlanan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında videoda, “sosyal deney” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği iddia edilmişti.

60 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Taylan Özgüç Danyıldız, yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mart tarihinde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Testo Taylan yaklaşık 2 ay cezaevinde tutuklu kaldı. 

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Danyıldız hakkında bugün tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından fenomen ismin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada "Testo Taylan" olarak bilinen bir YouTuber, fenomen ve vücut geliştirme sporcusudur. Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eğlenceli ve mizahi içerikleriyle tanınan Taylan, özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri videolarıyla dikkat çekmektedir. Kendisi aynı zamanda powerlifting ile spor kariyerine başlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

KADIKÖY BOĞASI VİDEOSU İLE TEPKİ ÇEKTİ

Testo Taylan, son videosuyla büyük tartışmalara yol açmıştır. "Kadıköy Boğası" lakaplı engelli Mustafa Başaran ile çektiği "Kadıköy Boğası ile denizin ortasında" başlıklı videoda, tekne gezisi sırasında Kadıköy Boğası'nın yaşadığı talihsiz bir anı (altına kaçırması) sansürsüz bir şekilde yayınlaması büyük tepki çekmiştir. Bu durum, engelli bir bireyin mahrem anlarının izinsiz yayınlanması nedeniyle etik tartışmaları başlatmış ve Testo Taylan sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştur.

Ünlüler, Mahkeme, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:20:15. #7.12#
SON DAKİKA: Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.