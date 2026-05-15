Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Real Madrid Başkanı Florentino Perez\'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
15.05.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Real Madrid Başkanı Florentino Perez\'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
Haber Videosu

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Oviedo maçında bir taraftarla tartışma yaşadı. Bernabeu’da Mbappe ve Vinicius ıslıklanırken, “Florentino şimdi git” pankartı açıldı.

Real Madrid’de son dönemde yaşanan gerginlikler saha içine de yansıdı. Real Oviedo maçında hem tribünlerde hem de saha kenarında dikkat çeken anlar yaşandı.

FLORENTINO PEREZ TARAFTARLA TARTIŞTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünde bir taraftarla tartışma yaşadığı görüldü. Yaşanan anlar İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

MBAPPE VE VINICIUS ISLIKLANDI

Santiago Bernabeu’da oyuncu isimlerinin anons edildiği sırada Kylian Mbappe ve Vinicius Junior tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. İki yıldız futbolcunun taraftarlar tarafından ıslıklandığı belirtildi.

“FLORENTINO ŞİMDİ GİT” PANKARTI

Karşılaşma sırasında tribünlerde Florentino Perez’e yönelik sert mesajlar da yer aldı. Bazı taraftarların “Florentino, şimdi git!” yazılı pankart açtığı görüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tribünde açılan pankartın daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kaldırıldığı aktarıldı. Real Madrid’de kupasız geçen sezon sonrası yaşanan gergin atmosfer dikkat çekmeye devam ediyor.

Florentino Perez, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:38:32. #7.13#
SON DAKİKA: Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.