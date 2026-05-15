Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
15.05.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Haber Videosu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde motosikletle yaklaşan bir şüpheli, daha önce tartıştığı kişiyi kolundan bıçaklayıp kaçtı. Saldırıya uğrayan kişinin yaralandığını ilk anda fark etmediği, kısa süre sonra kolundan kan geldiğini anlayınca hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde motosikletle yaklaşan bir şüpheli, daha önce tartıştığı kişiyi kolundan bıçaklayarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, kısa sürede yakalanan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

MOTOSİKLETLE YAKLAŞIP KOLUNU KESTİ

Olay, önceki gün Merkez Mahallesi Kayatürk Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre E.K. (23), motosikletle yanına yaklaştığı ve daha önce aralarında tartışma bulunduğu öne sürülen N.T.’ye (55) bıçakla saldırdı. Şüpheli, N.T.’nin koluna bıçakla kesik attıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

YARALANDIĞINI SONRADAN FARK ETTİ

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan N.T., kısa süre sonra kolundan yaralandığını fark etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli E.K.’yi tespit edip gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan E.K.’nin suçunu itiraf ettiği ve saldırıda kullandığı bıçağı polise teslim ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ait görüntülerde, şüphelinin motosikletle yaklaşarak N.T.’nin koluna bıçakla kesik attığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li heyet asansörde mahsur kaldı CHP'li heyet asansörde mahsur kaldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor Bu hamle seçim kazandırır Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
Manchester United’da Onana için son karar çıktı Manchester United'da Onana için son karar çıktı
Hendek’te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi Hendek'te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi
Amedspor’dan Rossi bombası Amedspor'dan Rossi bombası
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
Son maçına çıkıyor Beşiktaş’ta ayrılık Son maçına çıkıyor! Beşiktaş'ta ayrılık
Süper Lig’de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek

10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:55
Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e olay pankart Ortalık bir anda karıştı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
08:46
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
08:37
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
07:36
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 10:47:56. #7.13#
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.