Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
15.05.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe’ye yaklaşık 200 milyon euroluk bütçeyle dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Muriqi ve Sörloth dahil 4 yıldız transferi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesi Aziz Yıldırım’ın transfer planı netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada büyük ses getiren iddialara göre Yıldırım, göreve gelmesi halinde yıldız transferleri için dev bütçe ayıracak.

4 YILDIZ TRANSFERİ HEDEFİ

Aziz Yıldırım’ın yeni sezonda doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 4 yıldız futbolcu transfer etmeyi planladığı öne sürüldü. +Sarı-lacivertli ekibin önceliğinin forvet hattı olduğu belirtildi.

MURİQI VE SÖRLOTH İDDİASI

Transfer listesinde Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı ifade edildi. Yıldırım’ın golcü transferinde hata yapmak istemediği aktarıldı.

EDERSON İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe’de kaleci transferinin de gündemde olduğu belirtildi. Düşük performansı nedeniyle Ederson ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

STOPER VE ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sarı-lacivertlilerin Skriniar’ın yanına yıldız bir stoper transfer etmek istediği öğrenildi. Orta saha bölgesine de önemli bir takviye planlandığı aktarıldı.

200 MİLYON EURO DETAYI

Aziz Yıldırım’ın üyelerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 200 milyon euroluk bir nakit güçle göreve başlayacağını söylediği öne sürüldü. Bu bütçenin büyük bölümünün transfer çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.

YÖNETİM LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk’un listede yer alacağı iddia edildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.