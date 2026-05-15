Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri öncesi Aziz Yıldırım’ın transfer planı netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada büyük ses getiren iddialara göre Yıldırım, göreve gelmesi halinde yıldız transferleri için dev bütçe ayıracak.
Aziz Yıldırım’ın yeni sezonda doğrudan ilk 11’de oynayabilecek 4 yıldız futbolcu transfer etmeyi planladığı öne sürüldü. +Sarı-lacivertli ekibin önceliğinin forvet hattı olduğu belirtildi.
Transfer listesinde Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı ifade edildi. Yıldırım’ın golcü transferinde hata yapmak istemediği aktarıldı.
Fenerbahçe’de kaleci transferinin de gündemde olduğu belirtildi. Düşük performansı nedeniyle Ederson ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Skriniar’ın yanına yıldız bir stoper transfer etmek istediği öğrenildi. Orta saha bölgesine de önemli bir takviye planlandığı aktarıldı.
Aziz Yıldırım’ın üyelerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 200 milyon euroluk bir nakit güçle göreve başlayacağını söylediği öne sürüldü. Bu bütçenin büyük bölümünün transfer çalışmalarında kullanılacağı ifade edildi.
Öte yandan Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı, Barış Göktürk, Ömer Onan, Batuhan Özdemir ve Hande Tibuk’un listede yer alacağı iddia edildi.
