Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
Hoca Ahmet Yesevi Nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

14.05.2026 12:58  Güncelleme: 12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" verildi. Böylelikle Erdoğan, "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" takdim edilen ilk isim oldu. Erdoğan, "Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' takdim edildiği belirtildi.

Erdoğan ile Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. Tokayev'in, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' tevcih ettiği bildirildi.

"BU NİŞANI TAŞIMAKTAN BAHTİYAR OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan nişan ile ilgili duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Kıymetli kardeşimin tevci ettiği Hoca Ahmet Yesevi Nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım"

ERDOĞAN İLK İSİM OLDU

'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 10 Nisan 2026'da yapılan açıklamayla duyurulmuştu. Bugünkü törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' takdim edilen ilk isim oldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı. 

Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz günlerce idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeşe Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart’ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan’a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortalık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimizle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alış verişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: DHA

Kazakistan, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

