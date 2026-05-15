13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtları ve ifadelerin, sosyal medya üzerinden kurulan bağlantıların organize bir yapı içinde ilerlediği şüphesini güçlendirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA İHBARLA BAŞLADI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre süreç, 18 Nisan’da emniyete yapılan isimsiz ihbar sonrası başladı. İhbarda, 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki G.Ö.’nün sosyal medya üzerinden farklı isimlerle açılan hesaplar aracılığıyla bazı kişilerle iletişim kurduğu ve istismara uğradığı öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler arasındaki mesajlaşmaların istismar iddialarını desteklediği ifade edildi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğü iddia edilen olayla ilgili yürütülen soruşturmada yaklaşık 180 kişinin ifadesi alındı. Dosya kapsamında yaşları 16 ile 23 arasında değişen, 9’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 33 kişi tutuklandı. Üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

“KAÇ KEZ OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR”

Nefes gazetesindeki habere göre; G.Ö.’nün Çocuk İzlem Merkezi ve Adli Görüşme Odası’nda verdiği ifadeler soruşturma dosyasına girdi. İddialara göre mağdur çocuk, özellikle TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerle iletişim kurduktan sonra sistematik şekilde istismara maruz bırakıldı.

Dosyada yer alan ifadelere göre istismarların bazı durumlarda para karşılığında gerçekleştiği, zaman zaman birden fazla kez ya da aynı anda birden fazla kişi tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Adli Tıp incelemelerinde istismar bulgularına rastlanırken, telefondan elde edilen yazışmalar ve ifadeler doğrultusunda G.Ö.’nün 27’si yetişkin, 9’u ise 18 yaşından küçük toplam 36 erkek tarafından istismara uğradığı belirtildi.

İddianamede yer alan “çocuğun kim tarafından kaç kez istismar edildiği hususlarını dahi artık hatırlamadığı” ifadesi dikkat çekti.

YEMEK KARŞILIĞINDA İSTİSMAR

Mahkeme, şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla Ocak 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki baz ve HTS kayıtlarının incelenmesini istedi.

Soruşturma dosyasında bazı şüphelilerin mağdur çocuğu 350 liralık yemek karşılığında istismar ettiği yönündeki iddialar da yer aldı. Tüm şüphelilerin birbirlerini tanıdığı ve çevrenin A.R.Ç. ile B.E.T. etrafında şekillendiği ileri sürüldü.

ANNEYLE İLGİLİ İDDİALAR DA DOSYADA

Soruşturmada mağdur çocuğun tutuklanan annesiyle ilgili iddialar da dikkat çekti. Dosyadaki bilgilere göre annenin yaşananlardan haberdar olduğu ve bazı görüşmelere para karşılığında göz yumduğu öne sürüldü.

İddianamede annenin, kızının telefonundaki mesajları gördüğü ve mesajlaştığı kişiye “bir daha böyle şeyler konuşmayın” şeklinde mesaj gönderdiği bilgisine yer verildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Soruşturmada başka kişilerin de olaya karışmış olabileceği değerlendirilirken, savcılığın çalışmaları doğrultusunda yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.

27 yetişkin hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suça sürüklenen 9 çocuk hakkında açılacak ikinci davanın da mevcut dava dosyasıyla birleştirileceği belirtildi.