Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel

Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel
14.05.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat kanseri teşhisi konduğunu ancak sağlık durumunun normal ve iyi olduğunu ifade etti. Duruşmada, pankreas kanseri yaşamadığını ve prostatıyla ilgili sıkıntılarının tedavi edildiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhinde açtığı davanın duruşmasında kendisine 2025 yılı sonunda prostat kanseri teşhisi konulduğunu ancak şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Netanyahu duruşmada "Sağlık durumum normal, hatta bazılarına göre mükemmel. 24 Nisan'da bildirildiği üzere pankreas kanseri geçirmedim. Eğer öyle olsaydı, bugün burada olmazdım." ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BU SORUN GERİDE KALDI"

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun pankreas kanserine yakalandığı iddiasını dile getiren avukat-aktivist Gonen Ben Yitzhak ve İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhine açtığı davanın duruşması bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Sağlığının normal hatta bazılarına göre mükemmel olduğunu, pankreas kanserine hiç yakalanmadığını ancak 2025 sonunda prostatında tümör teşhis edildiğini belirten Netanyahu, "Prostatımla ilgili küçük bir sağlık sorunum vardı ve tamamen tedavi edildi. Şükürler olsun ki bu sorun geride kaldı." ifadelerini kullandı.

UZUN ZAMANDIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Hakim Menachem Mizrahi, geçen hafta Netanyahu'nun güncel tıbbi kayıtlarını ve prostat kanserine ne zaman yakalandığına dair raporları içeren bilgilerin mahkemeye sunulmasını istemişti.

Netanyahu, Nisan 2026'da yayımladığı bir video ile prostatındaki kötü huylu bir lezyon nedeniyle radyoterapi tedavisi gördüğünü ilk kez kamuoyuna açıklamıştı. İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 76 yaşındaki Netanyahu, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Galatasaray, Bernardo Silva’dan gelecek haberi bekliyor Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor
Türkiye’de en çok sipariş edilen 10 ürün Bir numara tüm zamanların favorisi Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Merakla bekleniyordu İşte Sinan Akçıl’ın yaptığı A Milli Takım marşı Merakla bekleniyordu! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Arda Güler, Bayern Münih’e attığı gollerin karşılığını aldı Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
14:37
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
14:21
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar
Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
14:20
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var
Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
13:37
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 14:55:37. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.