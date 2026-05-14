Marmaris'te motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Marmaris'te motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

14.05.2026 10:57
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Gölenye Barbaros Caddesi'nde Asparan Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden gelen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. 

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edilirken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi savcı talimatı ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Özkan Yalım ile Özel’in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy
Trump’ın güç tokalaşması Şi’ye yenildi Akıllara Erdoğan geldi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
