Kocaeli'nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

14.05.2026 09:57
Askerlik yaptığı sırada hava değişimi izniyle geldiği Kocaeli’nde 2007 yılında kaybolan Metin Karslıoğlu’ndan 19 yıldır haber alınamıyor. Aile, genç adamın cinayete kurban gittiğine inandıklarını belirtirken, dosyaya giren bir ses kaydında “Ben öldürdüm” ifadelerinin yer aldığını öne sürdü. Karslıoğlu ailesi, olayın failini ortaya çıkaracak kişiye 100 bin dolar ödül vereceklerini açıkladı.

HAVA DEĞİŞİMİ İZNİYLE GELDİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

İskenderun’da denizci olarak acemi er eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Foça’ya dağıtımı yapılan Metin Karslıoğlu, askerlik görevini sürdürdüğü sırada rahatsızlığı nedeniyle hava değişimi izniyle Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki ailesinin yanına geldi.

22 yaşındaki Karslıoğlu, 16 Mayıs 2007 tarihinde ortadan kayboldu. Ailenin emniyet ve askeri yetkililere başvurması üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemelerde Karslıoğlu’nun cep telefonunun kaybolduğu gün kapandığı ve bir daha açılmadığı tespit edildi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA ARADILAR

Kayıp dosyası kapsamında Metin Karslıoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu el ilanları İzmir, Antalya ve İskenderun başta olmak üzere birçok ilde dağıtıldı.

Ailenin yaptığı başvurular ve gelen ihbarlara rağmen yıllardır herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

“100 BİN DOLAR ÖDÜL VERİYORUZ”

Metin Karslıoğlu’nun ağabeyi Fatih Karslıoğlu, kardeşini bulabilmek için yıllardır mücadele ettiklerini belirtti.

“O zaman emniyet güçleri telefon kayıtlarını inceledi, ifadelere başvurdu. Yıllarca bir sonuç alamadık” diyen Karslıoğlu, gelen her ihbarı değerlendirdiklerini anlattı.

“Antalya’da dediler, Antalya’ya gittik. Şurada dediler, oraya gittik. Her yere gittik. Resimler astık, çalışmalar yaptık. Bir sonuç bulamadık” ifadelerini kullanan ağabey Karslıoğlu, “O zamanın parasıyla 100 bin TL ödül koymuştuk. Şu an 100 bin dolar ödül veriyoruz, katilini ortaya çıkarana” dedi.

“SES KAYDINDA ‘BEN ÖLDÜRDÜM’ DİYOR”

Aileye yaklaşık iki yıl önce ulaştığı belirtilen bir ses kaydı da dosyada dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Fatih Karslıoğlu, kayıtların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildiğini belirterek, “Kayıtların içinde resmen biri ‘ben öldürdüm’ diyor. Kayıtlarda kişinin ismi geçiyor” dedi.

Aile, bu gelişmenin Metin Karslıoğlu’nun cinayete kurban gittiği yönündeki şüpheleri güçlendirdiğini ifade etti.

“KARDEŞİMİN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİNE İNANIYORUZ”

Kardeşinin akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Fatih Karslıoğlu, olayın detaylı şekilde araştırılmasını istediklerini söyledi.

“19 yıl oldu kardeşim kayıp. Kardeşimin cinayete kurban gittiğine inanıyoruz” diyen Karslıoğlu, emniyetten henüz somut bir geri dönüş alamadıklarını belirtti.

“FAİLİ MEÇHUL DOSYALARININ AÇILMASI BİZE UMUT VERDİ”

Faili meçhul dosyalarının yeniden gündeme gelmesinin aileye umut verdiğini belirten Fatih Karslıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in faili meçhul dosyalarını açması yüreğimize bir nebze olsun su serpti. Bütün kayıp insanların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizim kardeşimiz bulunsun. Bütün faili meçhuller bulunsun. Ölen bir gün ağlar, kayıp her gün ağlar.”

Aile, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
