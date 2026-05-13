Fenerbahçe\'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Başkan Adayı Hakan Safi’nin dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAMLESİ

Fatih Demirkol’un aktardığı bilgilere göre Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptı. Transfer görüşmesinin detayları açıklanmazken sarı-lacivertli camiada iddia büyük heyecan yarattı.

FENERBAHÇE’DE TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile birlikte öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi’nin, seçim öncesi yıldız futbolcularla temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Daha önce Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle ilgili iddialar gündeme gelmişti.

AVRUPA’NIN YILDIZLARINDAN BİRİ

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Milli yıldızın adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmıştı.