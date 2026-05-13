Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Başkan Adayı Hakan Safi’nin dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Fatih Demirkol’un aktardığı bilgilere göre Hakan Safi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptı. Transfer görüşmesinin detayları açıklanmazken sarı-lacivertli camiada iddia büyük heyecan yarattı.
Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile birlikte öne çıkan isimlerden biri olan Hakan Safi’nin, seçim öncesi yıldız futbolcularla temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Daha önce Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle ilgili iddialar gündeme gelmişti.
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Milli yıldızın adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)