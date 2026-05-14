Galatasaray\'dan Lemina için karar

14.05.2026 10:48
Galatasaray, Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Gabonlu yıldızın maaşı 2.5 milyon eurodan 3 milyon euroya çıkarıldı.

Galatasaray, tecrübeli orta saha Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin Gabonlu futbolcunun maaşında da artışa gittiği öğrenildi.

1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

HT Spor’un haberine göre Galatasaray, Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni kontrat konusunda el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcuyla yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Haberde, Gabonlu yıldızın yıllık maaşının da güncellendiği aktarıldı. Daha önce 2.5 milyon euro kazanan Lemina’nın maaşının 3 milyon euroya yükseltileceği ifade edildi.

OKAN BURUK’UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Mario Lemina’nın teknik direktör Okan Buruk’un sisteminde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun performansından memnun olan teknik heyetin yeni sözleşmede etkili olduğu öğrenildi. Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla orta sahadaki performansıyla dikkat çekmişti. Gabonlu yıldızın mücadele gücü ve tecrübesi taraftarın da beğenisini topladı.

