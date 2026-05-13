Bursa'da eski eş cinayeti: 'Öl, öl' diyerek bıçakladı
Bursa'da eski eş cinayeti: 'Öl, öl' diyerek bıçakladı

Bursa'da eski eş cinayeti: 'Öl, öl' diyerek bıçakladı
13.05.2026 14:13
Bursa'da eski eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın son anları kamerada. Katil zanlısı parkta çocuğun gözü önünde kadını bıçaklarken 'Öl, öl' diye bağırdı. Dava, görgü şahidinin gelmemesi nedeniyle 8 Temmuz'a ertelendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan trajik olay Türkiye gündemine gelmişti. Olay 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. tarafından "konuşmak" bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, Doğan Ş. ile parkta buluştu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

"ÖL" DİYE BAĞIRDI, ARKASINA BAKMADAN GİTTİ

Ayrıca, ortaya çıkan son güvenlik kamerası görüntülerinde zanlı Doğan Ş.'nin olay anında eski eşi Sevgi Yandık'ı bıçaklarken "Öl, öl" diye bağırması yürek burktu. Cinayet soruşturması kapsamında bugün 20'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava ise bir görgü şahidinin gelmemesi üzerine 8 Temmuz'a ertelendi. Acılı aile, adalet için davanın görüleceği günü bekliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

