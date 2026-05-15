İBB\'ye ve Üsküdar Belediyesi\'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

15.05.2026 08:07
İBB'de 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne sorumluluk alanındaki inşaatlarda usule aykırı yapılan iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temini iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonlarda yapıldı. Operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı. 

İBB'YE İHALE OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; Toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE 2. DALGA OPERASYON

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik 2. dalga operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda 'usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temini' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, irtikap suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda;

Üsküdar belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında, projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı anlaşılmıştır.

15.05.2026 tarihinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen “2.Dalga” operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: İHA

