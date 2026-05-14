Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

14.05.2026 12:32
Genç bir kadın avukat, adliyede tanık olduğu boşanma davasını anlatarak eşini aldattığı ortaya çıkan bir kadının ağır şiddete maruz kaldığını aktardı. Avukat, aldatılmanın hiçbir şekilde fiziksel şiddeti haklı çıkarmayacağını belirterek aile içi şiddete dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşım yapan genç bir kadın avukatın anlattığı boşanma davası kısa sürede gündem oldu. Avukat, bir kadının eşini aldattığının ortaya çıkmasının ardından ağır şiddete maruz kaldığını anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ BAŞKA BİRİNE GÖNDERMİŞ”

Paylaştığı videoda adliyede tanık olduğu bir boşanma davasını anlatan avukat, davaya konu olan olayda kadının uygunsuz görüntülerini, eşi evdeyken üçüncü bir kişiye gönderdiğini söyledi. Avukatın anlatımına göre; durumu fark eden eş, kadını ağır şekilde darp etti.

“ALDATILMAK ŞİDDET GEREKÇESİ DEĞİL”

Videoda hukuki değerlendirmelerde de bulunan genç avukat, aldatılmanın fiziksel şiddeti meşrulaştırmayacağını vurguladı. Avukat, “Eşiniz aldattı diye onu darp edemezsiniz!” ifadelerini kullanarak aile içi şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirtti. 

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Olayla ilgili yorumlarda bazı kullanıcılar şiddete tepki gösterirken, bazıları ise aldatma konusunu tartışmaya açtı.

    Yorumlar (2)

  • ahmet karasahin ahmet karasahin:
    Sen önce dudaklarına neden böyle silikon yaptırdın. Akıl sağlığı yerinde olan birisi böylesine bir sağlıksız uygulama yaptırırı mı? Bu ruh haliyle eşini aldatan kadını meşrulaştırmaya çalışıyorsan sen de evlendiğin zaman ya da evliysen eşine yap aynı şeyi bakalım tepkisi ne olacak? 15 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    bu mu avukat daha çok ....benziyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
