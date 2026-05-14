Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti

Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti
14.05.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayındaki genel seçimlerden önce istifa etti. İlericiler Partisi'nin hükümetten çekilmesiyle çoğunluğu kaybeden Silina, 'İstifa ediyorum ama pes etmiyorum' dedi. Cumhurbaşkanı yarın partilerle görüşecek.

Letonya Başbakanı Evika Silina, ekim ayında yapılacak olan genel seçimlerden önce istifasını açıkladı.

Letonya Başbakanı Evika Silina, görevinden istifa etti. Silina, "İstifa ediyorum, ama pes etmiyorum" ifadelerini kullandı. Silina'nın ekim ayında yapılacak olan genel seçimlerden önce istifa etmesi ile koalisyon hükümeti dağıldı. Anayasa uyarınca başbakanı seçmekle görevli Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, yarın parlamentodaki tüm partilerle bir araya gelecek.

İLERİCİ PARTİ'NİN HÜKÜMETTEN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK KAYBEDİLDİ

Başbakan Silina, İlericiler Partisi'nin hükümetten çekildiğini açıklamasının ardından dün parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti. İlericiler Partisi, çekilme kararını Başbakan Silina'nın Letonya topraklarına giren İHA'lar nedeniyle İlericiler Partisi üyesi Savunma Bakanı Andris Spruds'u görevden almasının ardından aldı. 

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Galatasaray, Bernardo Silva’dan gelecek haberi bekliyor Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor
Türkiye’de en çok sipariş edilen 10 ürün Bir numara tüm zamanların favorisi Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Merakla bekleniyordu İşte Sinan Akçıl’ın yaptığı A Milli Takım marşı Merakla bekleniyordu! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Arda Güler, Bayern Münih’e attığı gollerin karşılığını aldı Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
14:37
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
14:21
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar
Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
14:20
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var
Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
13:37
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 14:58:38. #7.13#
SON DAKİKA: Letonya Başbakanı Silina seçim öncesi istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.