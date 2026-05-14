Son maçına çıkıyor! Beşiktaş\'ta ayrılık

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu’nun siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşti. Genç kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

RİZESPOR MAÇI SON KEZ OLABİLİR

Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Ersin Destanoğlu’nun, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Beşiktaş formasıyla son maçına çıkabileceği belirtildi. 25 yaşındaki kalecinin sezon sonunda takıma veda etmesi bekleniyor.

YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Ersin’in son haftalarda yeniden taraftarın güvenini kazandığı ifade edildi. Ancak genç file bekçisinin kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi.

AVRUPA HEDEFİ

Ersin Destanoğlu’nun kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Başarılı kaleciye Avrupa’dan çeşitli kulüplerin teklif yaptığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ YABANCI KALECİ İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyetinin ise kaleyi kariyerli bir yabancı kaleciye emanet etmeyi planladığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Roma’dan kiralanan Devis Vasquez ile de devam etmeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun adının Galatasaray ile de anıldığı belirtildi. Kaleci transferi konusunda hareketli günler yaşayan genç file bekçisinin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.