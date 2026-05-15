Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Haberin Videosunu İzleyin
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80\'i oturulamaz durumda
15.05.2026 07:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80\'i oturulamaz durumda
Haber Videosu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda" dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oluşan hortum büyük hasara yol açtı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına dönerken 5 kişi yaralandı.

HORTUM KAMERADA

Sungurlu ile Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerinde zarara neden oldu. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Yapılan ilk incelemede, köylerdeki bazı evlerin çatılarının uçtuğu, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği belirlendi. Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

"HASAR BÜYÜK"

Köyleri ziyaret eden Vali Ali Çalgan, "Köyümüz 60 hane. Mevsim itibarıyla 22 ila 25 hane dolu, diğerlerinin sahipleri büyükşehirlerde yaşıyor." dedi.

Hortum nedeniyle bölgede ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:

"Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun. 5 yaralımız var. Bunların 3'ü buraya gelen ambulanslarda sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildi. 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı. Henüz enerji veremedik buraya. Cihaz enerjiye ihtiyaç duyduğu için hastaneye gönderdik. Birinde de kesi vardı, onu gönderdik."

Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

"BİNALARIN YÜZDE 80'İ OTURULAMAYACAK DURUMDA"

Çalgan, "Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Yani binaların yüzde 80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında, hem de AFAD çadırlarında misafir edeceğiz. Yeme-içme ihtiyaçları karşılanıyor. İlçe merkezinde konaklama için yer teklifi de yapıldı ama evlerini bırakmak istemediklerinden köyde kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumdaHortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Gündem, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zafer El Zafer El:
    Onlar inssatcidir yaparlar usta masrafları bari olmaz 0 1 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Allah yardımcıları olsun, tabiki devlette yardımcıları olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Meyhane açılışını duayla yaptılar Meyhane açılışını duayla yaptılar
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı
Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:55
Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e olay pankart Ortalık bir anda karıştı
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e olay pankart! Ortalık bir anda karıştı
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:09
Mbappe’ye bir şok daha Kendi seyircisi önünde madara oldu
Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu
09:04
Fenerbahçe’den Onuachu bombası
Fenerbahçe'den Onuachu bombası
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
08:46
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
08:37
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:35:20. #7.13#
SON DAKİKA: Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.