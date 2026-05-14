Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur'an'a göre hareket ediyorum
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

14.05.2026 12:06
Vasiyetinde cenazesinde dini tören istemediğini açıklayan Cemil İpekçi, gelen tepkiler sonrası canlı yayın açtı. İpekçi, inancı hakkında kimseye hesap vermek zorunda olmadığını söyleyerek kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı “Nedir Bu Kadınlar?” başlıklı söyleşide açıkladığı vasiyetiyle gündem oldu. Cenazesinde dini tören istemediğini söyleyen İpekçi, gelen tepkilerin ardından canlı yayın açarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CENAZEMDE DİNİ TÖREN İSTEMİYORUM"

Söyleşide vasiyetine ilişkin konuşan Cemil İpekçi, cenaze töreniyle ilgili düşüncelerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İpekçi, "Cenazemde dini tören istemiyorum. Gül yağları ile yıkanıp üstüme maşlah geçirsinler" ifadelerini kullandı. Ünlü modacının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda yorum yapıldı.

TEPKİLER SONRASI CANLI YAYIN AÇTI

Vasiyetine yönelik yapılan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından canlı yayın açan Cemil İpekçi, kendisine yöneltilen yorumlara tepki gösterdi. İpekçi, “Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim, kullara değil” dedi.

“HAYATIMI KULLAR İÇİN YAŞAMADIM”

Açıklamalarını sürdüren İpekçi, yaşamı boyunca başkalarının beklentilerine göre hareket etmediğini belirtti. "Hayatımın hiçbir dönemini kullar için yaşamadım" ifadelerini kullanan ünlü modacı, dini tören istemediği için kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

“RİYAKAR İNSANLARIN TİMSAH GÖZYAŞLARINI İSTEMİYORUM”

İpekçi, “Nereye gömülecek o zaman?” şeklindeki yorumlara da tepki göstererek dini tören istemediğini yineledi. Ünlü modacı, “Evet istemiyorum” diyerek riyakar insanların timsah gözyaşları döktüğünü savundu ve “Beni yabancıların da yıkamasını istemiyorum” dedi.

    Yorumlar (5)

  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Kuran yumuşak huylu olun diyor yomoş olun demiyor 19 10 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Kadının nasıl doguracagın a karısıyorlar bunamı karışmayacaklar. 5 8 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Seni severim ama ters düşüyorsun,bu olmaz. 4 3 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    yani birileride camiye getirirse , camiyede kabul etmemek ve cenaze namazı kıldırmamak lazım.herhalde başka bir inanca sahip olabilir.tabi kendi sorunu. 3 1 Yanıtla
  • suna genç suna genç:
    maslah kadınlar içindir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
